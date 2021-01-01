المالكي يلتقي رؤساء لجان التضامن

رام الله / سما /

التقى، السبت، وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي مع رؤساء لجان التضامن وذلك خلال زيارته الرسمية الى جمهورية جنوب افريقيا.

ورحب المالكي بالحضور وشكرهم باسمه وباسم القيادة والشعب الفلسطيني على جهودهم المستمرة في دعم القضية الفلسطينية والتحركات الدائمة و النشاطات المستمرة والحملات التي يقودوها لدعم القضية والشعب الفلسطيني.

ودعاهم الى تكثيف الجهود في هذه المرحلة الحساسة لمنع انضمام اسرائيل الى الاتحاد الافريقي بصفة عضو مراقب.

ومن ثم وضع الوزير المالكي الحضور بصورة التقارير للمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان والتي اكدت في تقاريرها ان اسرائيل تمارس جريمة الابرتهايد، وأكد على ضرورة البناء على مثل هذه التقارير والمضي قدماً في نشاطات على مستويات مختلفة منها السياسي والقانوني وعلى المستوى الرسمي الحكومي والشعبي والمؤسسات الاممية ومؤسسات المجتمع المدني لتصبح اسرائيل مرتبطة بالابرتهايد، فأينما يتم ذكر اسرائيل يتم ذكر الابرتهايد موضحاً ان الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني لا تخفى على أحد.

من جهتهم عبر المشاركون بالاجتماع على حبهم ودعمهم للشعب والقضية الفلسطينية مؤكدين على أن هذا واجبهم نظرا لعمق العلاقة الاخوية التاريخية بين البلدين والشعبين ودعم القيادة والشعب الفلسطيني لهم. و أكدوا على رفضهم لانضمام اسرائيل الى الاتحاد الافريقي موضحين ان خطوة كهذه تتنافى مع مبادىء وقيم وميثاق الاتحاد الافريقي كون اسرائيل ما زالت دولة احتلال وترتكب جرائم وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

ومن ثم ناقش الطرفان خطوات عملية تهدف الى تكثيف العمل في القارة الافريقية وتكثيف الجهود في مختلف دول القارة لمنع انضمام اسرائيل الى الاتحاد الافريقي بصفة عضو مراقب بشكل اساسي والعمل على تعزيز دعم دول القارة لحقوق الشعب الفلسطيني حتى احقاق حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة ونيل الحرية ودحر الاحتلال.