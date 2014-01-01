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مصر.. وصول أول رحلة جوية مباشرة من ليبيا بعد توقف 7 سنوات

السبت 09 أكتوبر 2021 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. وصول أول رحلة جوية مباشرة من ليبيا بعد توقف 7 سنوات



القاهرة /سما/

استقبل مطار القاهرة الدولي، السبت، أول رحلة جوية ليبية قادمة من مطار معيتيقة الدولي، عقب توقف دام نحو 7 سنوات.

ووفق وسائل إعلام مصرية، بينها صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، "وصلت أولى رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من مطار معيتيقة، وعلى متنها 255 راكبا".

وأوضحت الصحيفة أن "مطار القاهرة الدولي نظم احتفالية بروتوكولية بوصول أول رحلة لشركة الخطوط الجوية الليبية (طراز A330) بعد غياب 7 سنوات".

وأضافت أنه "من المقرر أن تغادر رحلة شركة الخطوط الليبية مطار القاهرة، في غضون ساعتين عائدة إلى ليبيا على متنها 250 راكبا".

وفي 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت السلطات المصرية استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مطار القاهرة الدولي والمطارات الليبية، بعد توقفها منذ 2014.
ولسنوات، عانت ليبيا البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، حيث قاتلت مليشيا خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

وقبل أشهر، شهدت ليبيا، انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

#ليبيا #مصر #رحلات جوية

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