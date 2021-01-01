  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السعودية.. تصاريح العمرة للمطعمين فقط ضد كورونا

السبت 09 أكتوبر 2021 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية.. تصاريح العمرة للمطعمين فقط ضد كورونا



الرياض /سما/

أعلنت السلطات السعودية، السبت، اقتصار منح تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين، على الملقحين بجرعتين ضد فيروس كورونا.

ووفق بيان لوزارة الحج والعمرة السعودية، فإنه "ابتداء من 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سيتم اقتصار منح تصاريح أداء العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين على المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا المعتمد في المملكة".

وأفاد البيان، بأن "ضيوف الرحمن الذين أتموا حجز تصريح أداء مناسك العمرة أو الصلاة أو الزيارة دون استكمال جرعتيْ التحصين، يجب عليهم الإسراع إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنبا لإلغائه".

وأوضحت الوزارة، أن "جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالوباء، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، بحسب تطورات الوضع الوبائي".

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت السعودية، في بيان، رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى 2 مليون شهريا بدلا من 600 ألف معتمر.

وحتى السبت، سجلت السعودية إجمالا 547 ألفا و532 إصابة بفيروس كورونا، بينها 8 آلاف و743 وفاة، و536 ألفا و585 حالة تعاف.

#السعودية #موسم العمرة #لقاحات كورونا

الأكثر قراءة اليوم

غزة : الاعلان عن تفاصيل الاتفاق مع مصر لاعادة اعمار القطاع

مسؤول مصري : المباحثات مع حماس في القاهرة لم تفشل وتطورات هامة بملفي "صفقة التبادل والتهدئة"

هآرتس: “الطيار المفقود” يوسع الخلاف مع بينيت.. هل “يترحم” غانتس على “أيام نتنياهو”؟

تعرَف على ترتيب جواز السفر الفلسطيني عالميا وعربيا حسب مؤشر هينلي

مؤرخ اسرائيلي: حرب تدمير شاملة على "إسرائيل" قادمة لا محالة

صحيفة هآرتس : قائد الذراع البرية في جيش الاحتلال يشرح "لماذا لا يحتل الجيش قطاع غزة؟"

صحيفة: وعود مصرية للوفد الاقتصادي بتسهيل الحركة التجارية ومباشرة الإعمار

الأخبار الرئيسية

"كان" العبرية تكشف عن الوعود التي قطعتها حماس لمصر لانجاز ملف التهدئة وتبادل الاسرى

القذافي

"مهما فعلت ستفشل".. وثائق إسرائيلية: القذافي ضغط على السادات بغية إرجاء حرب أكتوبر

بينت

معاريف تتساءل: هل يفعلها بينيت ويتحول من رئيس “الصدفة” إلى زعيم تاريخي؟

111

شاهد.. بلدية غزة : هبوط كبير في المنطقة المتضررة في شارع بغداد بحي الشجاعية

حماس تصدر بيانا تفصيليا حول اختتام اجتماعات مكتبها السياسي في القاهرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية