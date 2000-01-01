"ميكروسوفت" تنوي إقامة مراكز بحث وتطوير أخرى في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أعلنت شركة "ميكروسوفت" اليوم السبت، نيتها مضاعفة عدد مستخدميها في مجال البحث والتطوير في إسرائيل من 2000 إلى 4500 خلال السنوات الأربع المقبلة.



وبحسب قناة "كان" العبرية، جاء في بيان الشركة أن هناك المئات من الوظائف الشاغرة في مراكز التطوير التابعة لها في البلاد وعلى كافة المستويات، مشيرةً إلى النمو الذي تشهده هذه المراكز في كل من هرتسيليا وحيفا وتل ابيب والناصرة، كما أنها بصدد إقامة مراكز أخرى في مدن وبلدات في أنحاء مختلفة من البلاد ومنها مركزان في القدس وبئر السبع.



وأوضحت الشركة أن إقامة هذه المراكز يهدف إلى ضم مستخدمين من شرائح مختلفة في المجتمع الإسرائيلي التي لا يوجد لها حضور كاف في مجال التقنية العالية "الهاي تِك" مثل المواطنين العرب واليهود المتشددين.



يشار إلى أن "ميكروسوفت" هي أكبر شركة عالميًا لبرمجيات الحاسوب، حيث يستخدم نظام تشغيل الحواسيب من إنتاجها "ويندوز" في حوالي 73% من مجمل أجهزة الحاسوب في العالم.