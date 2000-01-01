  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"ميكروسوفت" تنوي إقامة مراكز بحث وتطوير أخرى في إسرائيل

السبت 09 أكتوبر 2021 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ميكروسوفت" تنوي إقامة مراكز بحث وتطوير أخرى في إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

أعلنت شركة "ميكروسوفت" اليوم السبت، نيتها مضاعفة عدد مستخدميها في مجال البحث والتطوير في إسرائيل من 2000 إلى 4500 خلال السنوات الأربع المقبلة.
 
وبحسب قناة "كان" العبرية، جاء في بيان الشركة أن هناك المئات من الوظائف الشاغرة في مراكز التطوير التابعة لها في البلاد وعلى كافة المستويات، مشيرةً إلى النمو الذي تشهده هذه المراكز في كل من هرتسيليا وحيفا وتل ابيب والناصرة، كما أنها بصدد إقامة مراكز أخرى في مدن وبلدات في أنحاء مختلفة من البلاد ومنها مركزان في القدس وبئر السبع.
 
وأوضحت الشركة أن إقامة هذه المراكز يهدف إلى ضم مستخدمين من شرائح مختلفة في المجتمع الإسرائيلي التي لا يوجد لها حضور كاف في مجال التقنية العالية "الهاي تِك" مثل المواطنين العرب واليهود المتشددين.
 
يشار إلى أن "ميكروسوفت" هي أكبر شركة عالميًا لبرمجيات الحاسوب، حيث يستخدم نظام تشغيل الحواسيب من إنتاجها "ويندوز" في حوالي 73% من مجمل أجهزة الحاسوب في العالم.

#ميكروسوفت #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

غزة : الاعلان عن تفاصيل الاتفاق مع مصر لاعادة اعمار القطاع

مسؤول مصري : المباحثات مع حماس في القاهرة لم تفشل وتطورات هامة بملفي "صفقة التبادل والتهدئة"

هآرتس: “الطيار المفقود” يوسع الخلاف مع بينيت.. هل “يترحم” غانتس على “أيام نتنياهو”؟

تعرَف على ترتيب جواز السفر الفلسطيني عالميا وعربيا حسب مؤشر هينلي

مؤرخ اسرائيلي: حرب تدمير شاملة على "إسرائيل" قادمة لا محالة

صحيفة هآرتس : قائد الذراع البرية في جيش الاحتلال يشرح "لماذا لا يحتل الجيش قطاع غزة؟"

صحيفة: وعود مصرية للوفد الاقتصادي بتسهيل الحركة التجارية ومباشرة الإعمار

الأخبار الرئيسية

"كان" العبرية تكشف عن الوعود التي قطعتها حماس لمصر لانجاز ملف التهدئة وتبادل الاسرى

القذافي

"مهما فعلت ستفشل".. وثائق إسرائيلية: القذافي ضغط على السادات بغية إرجاء حرب أكتوبر

بينت

معاريف تتساءل: هل يفعلها بينيت ويتحول من رئيس “الصدفة” إلى زعيم تاريخي؟

111

شاهد.. بلدية غزة : هبوط كبير في المنطقة المتضررة في شارع بغداد بحي الشجاعية

حماس تصدر بيانا تفصيليا حول اختتام اجتماعات مكتبها السياسي في القاهرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية