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"كان" العبرية تكشف عن الوعود التي قطعتها حماس لمصر لانجاز ملف التهدئة وتبادل الاسرى

السبت 09 أكتوبر 2021 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كان" العبرية تكشف عن الوعود التي قطعتها حماس لمصر لانجاز ملف التهدئة وتبادل الاسرى



القدس المحتلة / سما /

أفادت قناة "كان العبرية أن جهاز المخابرات المصرية تلقى تعهدات قوية وجدية من حركة حماس للتحرك في ملفات صفقة تبادل الأسرى وتثبيت التهدئة مع إسرائيل

ونقلت القناة عن مصدر رفيع المستوي مطلع على تفاصيل المباحثات المكوكية التي يجريها رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، مع وفد حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس مكتبها السياسي، قوله إن "حماس" أبدت مرونة كافية مع وضع شروط رئيسية رفض ذكرها لإنجاز تلك الملفات.

وأوضح أن الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي، منوها إلى أن الوفد الإسرائيلي الذي زار العاصمة المصرية قبل أيام، تسلم رسالة من المخابرات المصرية، تتعلق بنتائج المشاورات مع "حماس" حول الملفات المطروحة.

وتوقع المصدر بأن يكون هناك لقاء جديد نهاية الشهر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق ترعاه مصر وتشرف عليه الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية حول الملفات المطروحة.

وكانت القناة أشارت إلى أن وفد حماس في القاهرة اتفق مع المسؤولين المصرين على جملة من القضايا الخاصة بعملية إعادة اعمار قطاع غزة، ومن أبرزها، البدء بالتحضير لإنشاء المدينة السكنية الأولى غرب حي العطاطرة في بيت لاهيا، وإدخال كافة المواد اللازمة للإعمار من معبر رفح البري، وذلك لضمان تشغيل المصانع المحلية وتقديم تسهيلات لتنقل المقاولين ورجال الأعمال عبر معبر رفح.

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