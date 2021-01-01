هنية يهاتف الأسير المضرب مقداد القواسمي: قضية الأسرى ما زالت هي الأولوية

غزة / سما /

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد إسماعيل هنية؛ الأسير المضرب عن الطعام لليوم 80 على التوالي مقداد القواسمي.

وأكد هنية خلال الاتصال أن القواسمي وإخوانه الأسرى المضربين عن الطعام يسطرون أروع الأمثلة في التضحية؛ ويتحدون السجان بأمعائهم الخاوية رفضا لظلم الاعتقال الإداري الواقع عليهم.

وأشاد هنية بصمود الأسير القواسمي وخوضه هذه المعركة القاسية في سبيل التحرر من تجبر الاحتلال، مشيرا إلى أن هذه المواقف البطولية تجعل قضية الأسرى حية في نفس كل حر وتسلط الضوء على جرائم الاحتلال المستمرة بحقهم.

وأكد هنية خلال الاتصال مع الأسير القواسمي أن قضية الأسرى ما زالت هي الأولوية لدى حركة حماس وفصائل المقاومة.

بدوره أكد مسؤول ملف الأسرى في حركة حماس زاهر جبارين لعائلة القواسمي أن حركة حماس تتابع عن كثب قضية الأسرى المضربين مشيدا بصمودهم في معركتهم العادلة ضد السجان، وأن سلاح الإضراب عن الطعام الذي أشهره الأسرى في وجه الاحتلال لإنهاء اعتقالهم الإداري شرعي وأن موقفهم بطولي.

يذكر أن الأسير القواسمي يتواجد في مستشفى "كابلان" الصهيوني في حالة صحية سيئة؛ حيث يتعنت الاحتلال في الاستجابة لمطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري.