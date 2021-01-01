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القذافي أكد ضرورة تدمير إسرائيل و"رميهم في البحر"

"مهما فعلت ستفشل في هذا وذاك".. وثائق إسرائيلية: القذافي ضغط على السادات بغية إرجاء حرب أكتوبر

السبت 09 أكتوبر 2021 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مهما فعلت ستفشل في هذا وذاك".. وثائق إسرائيلية: القذافي ضغط على السادات بغية إرجاء حرب أكتوبر



القدس المحتلة / سما /

سلطت وثائق جديدة نشرتها إسرائيل بمناسبة ذكرى اندلاع حرب أكتوبر الضوء على مواقف الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي إبان هذا النزاع.

ونقلت وثيقة تضم ملخصا لاجتماع عقد في منزل رئيسة الوزراء الإسرائيلية حينذاك غولدا مائير، عن رئيس فرع استخبارات الجيش الاسرائيلي، ألياهو زعيرا، ذكره أن القذافي كان غاضبا وكان يضغط على الرئيس المصري أنور السادات بغية إرجاء الحرب.

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ووفقا لهذه الوثيقة، طلب السادات المال من القذافي الذي تم وصفه "الطرف الثالث في المعادلة"، غير أن الزعيم الليبي قال إن لن يلبي هذا الطلب ما لم تكن هناك خطة جاهزة، لكن الرئيس المصري من جانبه لم يرغب في تقديم مثل هذه الخطة.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي، حسب الوثيقة، أن القذافي طرح موقفا يقضي بأنه "ليس مستعدا للتعامل مع دفع إسرائيل الى الخط الاخضر" وشدد على ضرورة تدمير إسرائيل و"رميهم في البحر" كي يصبح بإمكان الفلسطينيين العودة إلى ديارهم.

وكان القذافي، حسب الوثيقة، مقتنعا بضرورة إطلاق عملية شاملة إذا كانت فرص النجاح مطلقة، غير أنه اعتقد أن السادات والرئيس السوري حافظ الأسد لم يكونا مستعدين ولم تكن لديهم القوة ولا خطة لتطبيق ذلك.

ونقل المسؤول الإسرائيلي عن القذافي قوله مخاطبا السادات: "مهما فعلت ستفشل في هذا وذاك"، مضيفا: "الحرب ستكون شرسة للغاية وستستغرق وقتا طويلا لذا يجب عليك تأجيل الحرب حتى تكون جاهزا".

وتم الكشف عن هذه التفاصيل ضمن حزمة الوثائق التي نشرها أرشيف إسرائيل مؤخرا بمناسبة الذكرى الـ48 لاندلاع حرب أكتوبر.

#وثائق اسرائيلية #اسرائيل #انور السادات #معمر القذافي #حرب اكتوبر 73 #الصراع الفلسطيني الاسرائيلي #غولدا مائير

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