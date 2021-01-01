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هنية يهنئ الأسيرة المحررة بشرى الطويل بإطلاق سراحها من سجون الاحتلال

السبت 09 أكتوبر 2021 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهنئ الأسيرة المحررة بشرى الطويل بإطلاق سراحها من سجون الاحتلال



غزة / سما /

هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم السبت، الصحفية المحررة بشرى الطويل من مدينة البيرة، بمناسبة تحررها من سجون الاحتلال بعد اعتقالها لـ 11 شهرًا في سجن الدامون "الاسرائيلي".

وأشاد هنية خلال اتصال هاتفي، بتضحيات الصحفية بشرى ووالدها الأسير القيادي جمال الطويل وعائلته المجاهدة التي صمدت في وجه الغطرسة الصهيونية التي تمارس بحق أبناء الشعب الفلسطيني كافة.

وأكد على استمرار الحركة في جهودها الحثيثة للإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال ضمن صفقات تبادل مشرفة، مشيدًا بصمودهم وعطائهم الدائم، مؤكدا أن قضية الأسرى ستبقى على رأس سلم أولويات العمل الحركي والوطني.

وأفرج الاحتلال عن بشرى الطويل يوم الثلاثاء 5 أكتوبر/تشرين الأول بعد اعتقال إداري لأحد عشر شهرا قضتها في سجن الدامون الواقع في جبال الكرمل شمال فلسطين. وكان والدها الأسير الشيخ جمال الطويل قد خاض اضرابا مفتوحا عن الطعام حتى تمكن من انتزاع قرار يضمن الإفراج عن ابنته الأسيرة.

#اسماعيل هنية #حركة حماس #الصحفية بشرى الطويل

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