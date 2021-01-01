  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خوري يبحث تفعيل مذكرة التفاهم بين المجلس البابوي ولجنة الحوار الفلسطينية

السبت 09 أكتوبر 2021 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
خوري يبحث تفعيل مذكرة التفاهم بين المجلس البابوي ولجنة الحوار الفلسطينية



رام الله / سما /

التقى رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس رمزي خوري، اليوم السبت، مع أمین سر لجنة العلاقات الدينية في المجلس البابوي للحوار بين الأديان المونسنيور خالد عكاشة.

وتناول النقاش الذي جرى في مقر سفارتنا لدى حاضرة الفاتيكان، بحضور السفير عيسی قسیسیة، حول تفعيل مذكرة التفاهم بين المجلس البابوي ولجنة الحوار الفلسطينية.

واتفق الجانبان على عقد ورشة عمل تتناول تعزيز الحوار الاسلامي- المسيحي، والبناء على اللقاءات السابقة التي عقدتها اللجنة المشتركة، والتي تناولت موضوع أهمية مفهوم الحج الديني الى الأراضي المقدسة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم.

وتحدث المونسنيور عكاشة عن دور الفاتيكان في تعزيز لغة الحوار بين الديانات السماوية، منوها الى أن زيارة البابا فرنسيس الى فلسطين، والأردن، ومصر، والإمارات، والمغرب، دليل على إعطائه أهمية خاصة للحوار مع العالمين العربي والاسلامي، من أجل بناء جسور الحوار، وتعزيز ثقافة المحبة والسلام.

من ناحيته، تطرق خوري الى التطورات الخطيرة التي يشهدها المسجد الأقصى في القدس، والحرم الابراهيمي في الخليل، من اعتداءات متصاعدة وممنهجة من قبل المستوطنين بدعم من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وأهمية التدخل الدولي الفوري لوقف هذه الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

#رمزي خوري #الرئاسية العليا لشؤون الكنائس

الأكثر قراءة اليوم

غزة : الاعلان عن تفاصيل الاتفاق مع مصر لاعادة اعمار القطاع

مسؤول مصري : المباحثات مع حماس في القاهرة لم تفشل وتطورات هامة بملفي "صفقة التبادل والتهدئة"

هآرتس: “الطيار المفقود” يوسع الخلاف مع بينيت.. هل “يترحم” غانتس على “أيام نتنياهو”؟

تعرَف على ترتيب جواز السفر الفلسطيني عالميا وعربيا حسب مؤشر هينلي

إسرائيل تتراجع: المحكمة المركزية بالقدس تلغي "الصلوات الصامتة" للمستوطنين في الأقصى

مؤرخ اسرائيلي: حرب تدمير شاملة على "إسرائيل" قادمة لا محالة

صحيفة: وعود مصرية للوفد الاقتصادي بتسهيل الحركة التجارية ومباشرة الإعمار

الأخبار الرئيسية

111

شاهد.. بلدية غزة : هبوط كبير في المنطقة المتضررة في شارع بغداد بحي الشجاعية

حماس تصدر بيانا تفصيليا حول اختتام اجتماعات مكتبها السياسي في القاهرة

جيش الاحتلال

صحيفة هآرتس : قائد الذراع البرية في جيش الاحتلال يشرح "لماذا لا يحتل الجيش قطاع غزة؟"

حماس

مصادر: هناك تقدم في محادثات القاهرة وهذه هي رؤية حماس بشأن صفقة التبادل وتثبيت التهدئة ..

كورونا

وزارة الصحة: 11 وفاة و467 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية