أبو راشد يجدد فخره بأبطال الدوري الغزي.. ويهنئهم باللقب

غزة/سما/

بارك الأستاذ أمين أبو راشد الرئيس الفخري لنادي السلام الرياضي للأشخاص ذوي الاعاقة، لفريقي النادي للشباب والفتيات الفوز بدرع دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة للعام 2021 ، الذي تنظمه اللجنة البارالمبية الفلسطينية برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشاد أبو راشد بمنظومة نادي السلام وإدارته في قيادة الفريق البطل للتتويج وتجاوز كافة الظروف الصعبة، وتقديم نموذج للفريق المتكامل القادر على تخطي كافة العقبات، كما أثنى على الأداء البطولي للشباب والفتيات وأداءهم خلال مباريات البطولة وتمنى للنادي وفرقه الرياضية التوفيق وتحقيق الانتصارات خلال البطولات القادمة.

وثمن أبو راشد دور مجلس إدارة النادي في الارتقاء برياضة الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل برنامج التوعية الحقوقية والرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع .

وحيا الرئيس الفخري الدائرة الإعلامية في النادي وما تقدمه من جهد لإبراز النشاط الرياضي والإعلامي، ومتابعة كافة الأحداث الرياضية وتلبية رغبة المتابعين في إيصال الأخبار والتقارير بالسرعة المطلوبة على الصعيد المحلي والخارجي .

وجدد السيد ابو راشد اعتزازه وفخره برئاسته الفخرية لنادي السلام صاحب الانجازات والبطولات الرياضية النوعية ، وكذلك المبادرات الاجتماعية الريادية في خدمة المجتمع الفلسطيني ، بكافة شرائحه وفي مقدمتهم الجرحى الفلسطينيين والاشخاص ذوي الإعاقة .

وأكد أبو راشد أن عزيمة لاعبي ولاعبات السلام وإصرارهم على الفوز وتحقيق لقب الدوري لإضافته لألقاب سابقة حققها الفريق، دليل واضح على نجاح إدارة النادي وكوادره الفنية ، في استثمار الطاقات الفنية للاعبين ، والتأكيد على جدارتهم في

استحقاق الفوز بالألقاب والكؤوس المتنوعة .

وأكد الأستاذ ظريف الغرة مدير نادي السلام، في اتصاله مع الأستاذ أمين أبو راشد الرئيس الفخري ، عن اعتزازه بالعلاقة الرائعة والمتميزة للأستاذ أبو راشد مع ناديه، مقدماً شكره وشكر كافة الطواقم الإدارية والفنية إلى الرئيس الفخري على دوره الريادي في مد جسور التواصل والعلاقات الرائعة عبر السنوات الأخيرة .

يذكر أن فريق الشباب والفتيات في نادي السلام للعبة كرة السلة على الكراسي المتحركة ، حصل للمرة الخامسة على التوالي درع بطولة دوري غزة للعبة ، بالإضافة لحصول على لقب بطولة السوبر 2021.