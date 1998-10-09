خمسة أسرى يدخلون اعواماً جديدة

رام الله / سما /

دخل اليوم، خمسة أسرى اعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم :

الأسير عماد راشد عبد الرحمن كميل (56 عاماً)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه الـ24 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 9/10/1998، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير علي إبراهيم صبرة (23 عاماً)، من محافظة القدس، دخل عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 9/10/2015، وهو محكوم بالسجن 9 أعوام.

الأسير عبد المعز ديب الجعبة (59 عاماً) من محافظة الخليل، دخل عامه الـ17 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 9/10/2005، وهو محكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 20 عاما.

الأسير حسام محمد علي مطر (34 عاماً)، من محافظة القدس، دخل عامه الـ15 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 9/10/2007م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير أحمد عبد الرحمن محمد، من محافظة نابلس، دخل عامه السادس على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 9/10/2016م، وهو محكوم بالسجن 10 أعوام.