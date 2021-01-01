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بمناسبة اليوم العالمي للفتاة .. تنظيم فعالية بمدرسة بنات زيف للبنات في يطا

السبت 09 أكتوبر 2021 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
بمناسبة اليوم العالمي للفتاة .. تنظيم فعالية بمدرسة بنات زيف للبنات في يطا



الخليل / سما /

 نفذت مؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي اليوم يوم فرح ومرح في مدرسة زيف للبنات في يطا وذلك بمناسبة يوم الفتاة العالمي الذي يصادف الحادي عشر من اكتوبر من كل عام, وذلك بحضور كل من مديرية تربية وتعليم يطا وممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان وممثلة عن جمعية تنظيم وحماية الاسرة الفلسطينية وادارة وطاقم وطالبات المدرسة .

يهدف النشاط الى تقديم الدعم النفسي و الاجتماعي للفتيات نتيجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والصحية , وزيادة وعي الفتيات حول حقوقهن.

حيث افتتح الحفل رئيس مجلس ادارة مؤسسة ادوار السيد محمود دراويش بالترحيب بالحضور والحديث عن دور المؤسسة في دعم الفتيات الفلسطينيات والوقوف بجانبهن بالإضافة الى تعزيز دورهن من خلال مشاريع وانشطة المؤسسة .

ومن جانبه تحدث الأستاذ ياسر الصالح مدير تربية وتعليم يطا عن أهمية استمرار العملية التعليمية في المناطق ذات الاولوية وضرورة تنفيذ مثل هذه الفعاليات التي من دورها الترفيه عن الطالبات وتفريغ الطاقات السلبية نظرا للتحديات التي تواجهها.

وبدورها أعربت السيدة سحر النتشة ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان عن سعادتها للتواجد في مدرسة زيف والتعرف عن قرب لاحتياجاتهن ومدى دعمهم كأمم متحدة لهن.

واستقبلت مديرة مدرسة بنات زيف الحضور بكلمات لطيفة عبرت من خلالها عن الأوضاع التي تمر بها المنطقة من تحديات جمة ومدى حب الفتيات للتعليم وشكرت جميع الاطراف التي تعاونت لإكمال هذا النشاط المميز .

ومن ثم توالت فقرات الدعم النفسي والاجتماعي والفقرات الترفيهية بحضور المهرج والفريق المساعد , حيث تخلل اليوم انشطة عديدة ومتنوعة عبرت من خلالها الطالبات عن مدى سعادتهن لتنفيذ مثل هذا النشاط وضرورة تنفيذ العديد من هذه الانشطة المماثلة.

تأتي هذه الفعالية ضمن مشروع ” اعادة انتاج ثقافة قائمة على الحماية و العدالة الاجتماعية” بالشراكة مع جمعية تنظيم و حماية الاسرة و بتمويل من صندوق الامم المتحدة للسكان

#اليوم العالمي للفتاة

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