صور: جندي مصري سابق يحتفظ بـ"ذكرى" انتزعها من جندي اسرائيلي من حرب أكتوبر

القاهرة/سما/

في "مفاجأة" غريبة من نوعها، عرض عريف مصطفى محمد، وهو أحد الجنود الذين شاركوا في حرب كتوبر 1973 ضد إسرائيل، خلال لقاء تلفزيوني، "بنطلون جندي إسرائيلي"، احتفظ به كـ"ذكرى".



وقال عريف مصطفى محمد، خلال اللقاء على قناة "صدى البلد"، إنه "حصل على بنطلون خاص بمجند إسرائيلي وعليه آثار دماء من الجندي"، لافتا إلى أنه "حصل على العملات الإسرائيلية التي كان يحملها جندي الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف: "أخدت منه كل اللي قدرت عليه".

هذا ومازحه الإعلامي أحمد موسى على الهواء قائلا: "احتفظ بالبنطلون اللي قلعته للجندي الإسرائيلي"، فرد محمد: "دا هيورث".

هذا واحتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالواقعة ووصفت الجندي بـ"البطل".







ونشرت صفحة كلنا الجيش المصري منشورا قالت فيه: "عريف مصطفى محمد، أحد أبطال حرب أكتوبر، عرض أحد المقتنيات التي حصل عليها من حرب أكتوبر وما زال يحتفظ بها، وكانت المفاجأة إنها بنطلون جندي إسرائيلي حصل عليه العريف مصطفي بعد انتصار الكتيبة 12 مشاة علي قوات تبة الشجرة، وكانت من أقوي النقاط الحصينة في سيناء، وأوقعوا يومها العشرات من الجنود الإسرائيليين قتلى.. الإعلامي احمد موسي سأله لماذا فعلت هذا، قال له إنه أراد أن يأخذ البنطال كذكرى".