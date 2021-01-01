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مسؤول يصدم اللبنانيين بموعد عودة الكهرباء بعد دخول البلاد في ظلام تام

السبت 09 أكتوبر 2021 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول يصدم اللبنانيين بموعد عودة الكهرباء بعد دخول البلاد في ظلام تام



بيروت/سما/

كشف مسؤول لبناني، اليوم السبت، سبب انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخول البلاد في ظلام تام.


وقال المسؤول، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن البلاد دخلت في ظلام تام بعد خروج أكبر محطتي كهرباء من الخدمة بسبب نقص الوقود، مؤكدا أن انقطاع الكهرباء سيستمر عدة أيام.
وذكرت قناة "LBCI"، في وقت سابق اليوم، أن "شبكة الكهرباء في لبنان انفصلت بشكل كامل، وقد دخلت البلاد في العتمة خصوصًا بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار عن العمل نتيجة نفاد مادة المازوت".

وحذرت مؤسسة كهرباء لبنان أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي من الانقطاع العام والشامل للكهرباء بعد نفاذ مخزون المحروقات لديها أو عدم التمكن من تأمين استقرار وثبات الشبكة الكهربائية، بعد أيام من إعلان وزارة الطاقة والمياه في لبنان عن رفع سعر الوقود ورفع الدعم رسميا عن مادة المازوت.

#لبنان #كهرباء لبنان #الظلام لبنان

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