  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل في لبنان ودخول البلاد في العتمة

السبت 09 أكتوبر 2021 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل في لبنان ودخول البلاد في العتمة



بيروت/سما/

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بانفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخول لبنان في العتمة بعد توقف العمل في معملي الزهراني ودير عمار لإنتاج الطاقة.

وأعلنت قناة الـ"LBCI" عن "انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخول لبنان في العتمة، بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار، نتيجة نفاد المازوت وتدني إنتاج الطاقة إلى ما دون الـ200 ميغاواط".

هذا واتفق وزراء طاقة مصر وسوريا والأردن ولبنان، في شهر أغسطس الماضي على تقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ نقل الغاز المصري الى لبنان بالإضافة الى نقل الكهرباء من الأردن عبر سوريا الى الأراضي اللبنانية.

ويعاني لبنان منذ أشهر من أزمة شح محروقات تنعكس على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية، في خضم انهيار اقتصادي مستمر منذ عامين صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1950.

#لبنان #الكهرباء #انفصال الكهرباء #بيروت

الأكثر قراءة اليوم

ضابط إسرائيلي كبير: لهذا السبب لم ننفذ عملية اجتياح بري في غزة خلال "حارس الاسوار"

غزة : الاعلان عن تفاصيل الاتفاق مع مصر لاعادة اعمار القطاع

مسؤول مصري : المباحثات مع حماس في القاهرة لم تفشل وتطورات هامة بملفي "صفقة التبادل والتهدئة"

هآرتس: “الطيار المفقود” يوسع الخلاف مع بينيت.. هل “يترحم” غانتس على “أيام نتنياهو”؟

تعرَف على ترتيب جواز السفر الفلسطيني عالميا وعربيا حسب مؤشر هينلي

إسرائيل تتراجع: المحكمة المركزية بالقدس تلغي "الصلوات الصامتة" للمستوطنين في الأقصى

مؤرخ اسرائيلي: حرب تدمير شاملة على "إسرائيل" قادمة لا محالة

الأخبار الرئيسية

111

شاهد.. بلدية غزة : هبوط كبير في المنطقة المتضررة في شارع بغداد بحي الشجاعية

حماس تصدر بيانا تفصيليا حول اختتام اجتماعات مكتبها السياسي في القاهرة

جيش الاحتلال

صحيفة هآرتس : قائد الذراع البرية في جيش الاحتلال يشرح "لماذا لا يحتل الجيش قطاع غزة؟"

حماس

مصادر: هناك تقدم في محادثات القاهرة وهذه هي رؤية حماس بشأن صفقة التبادل وتثبيت التهدئة ..

كورونا

وزارة الصحة: 11 وفاة و467 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية