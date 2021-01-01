انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل في لبنان ودخول البلاد في العتمة

بيروت/سما/

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بانفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخول لبنان في العتمة بعد توقف العمل في معملي الزهراني ودير عمار لإنتاج الطاقة.

وأعلنت قناة الـ"LBCI" عن "انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخول لبنان في العتمة، بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار، نتيجة نفاد المازوت وتدني إنتاج الطاقة إلى ما دون الـ200 ميغاواط".

هذا واتفق وزراء طاقة مصر وسوريا والأردن ولبنان، في شهر أغسطس الماضي على تقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ نقل الغاز المصري الى لبنان بالإضافة الى نقل الكهرباء من الأردن عبر سوريا الى الأراضي اللبنانية.

ويعاني لبنان منذ أشهر من أزمة شح محروقات تنعكس على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية، في خضم انهيار اقتصادي مستمر منذ عامين صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1950.