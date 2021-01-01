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الرئيس الصيني يعد بإعادة توحيد مع تايوان

السبت 09 أكتوبر 2021 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الصيني يعد بإعادة توحيد مع تايوان



بكين/سما/

وعد الرئيس الصيني شي جينبينغ السبت بـ"إعادة توحيد" حتمية مع تايوان بوسائل "سلمية" بينما تتحدث الجزيرة في الأيام الأخيرة عن عدد قياسي من طلعات طائرات عسكرية من بكين.

وكان شي يتحدث بمناسبة الذكرى ال 110 لثورة 1911 التي أطاحت بآخر أسرة حاكمة صينية.

والحدث الذي يتم إحياؤه السبت في الصين الشيوعية، ستحيي ذكراه الأحد تايوان حيث يعتبر سون يات صن أول رئيس صيني وحكم لفترة قصيرة، "أبا الأمة".

وكانت جزيرة تايوان التي تتمتع بنظام ديموقراطي محكومة من قبل سلطة خاصة بها منذ انتصار الشيوعيين في الصين القارية في 1949. وتعتبر الصين هذه المنطقة من مقاطعاتها وتهدد باستخدام القوة في حالة إعلان رسمي عن استقلال الجزيرة.

وقال شي جينبينغ في قصر الشعب الضخم في بكين أمام صورة لسون يات صن إن "تحقيق إعادة توحيد الوطن الأم بوسائل سلمية يصب في المصلحة العامة للأمة الصينية بما في ذلك المواطنون في تايوان".

وعلى الرغم من التنافس السياسي والتاريخي بينهما تستمد كل من بكين وتايبيه شرعيتها من ثورة 1911.

وقال شي جينبينغ إن "إعادة توحيد بلادنا يمكن أن يتحقق وسيتحقق". وحذر من تدخل أجنبي مؤكدا أن "مسألة تايوان شأن محض داخلي بالنسبة للصين".

واعترفت واشنطن الجمعة بأنها تدرب الجيش التايواني سرا منذ أشهر.

وحذر شي من أنه "لا ينبغي لأحد أن يقلل من التصميم القوي (...) للشعب الصيني على دعم السيادة الوطنية وسلامة أراضيها".

وإحياء ذكرى الثورة من الأحداث القليلة التي توحد الصين وتايوان.

ومن المقرر أيضًا أن تلقي زعيمة الجزيرة تساي إينغ ون التي يمقتها الشيوعيون بسبب ميولها الاستقلالية خطابا الأحد في هذه المناسبة.

وقال شي جينبينغ متوجها إلى الانفصاليين التايوانيين إن "الذين يخونون الوطن ويقسمون البلاد لا ينتهي بهم الأمر بشكل جيد إطلاقا".

#الصين #تايوان

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