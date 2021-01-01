هندسة المتفجرات بغزة تُحيد قذيفة من مخلفات الاحتلال

غزة / سما /

حيدت الطواقم الفنية بدائرة هندسة المتفجرات في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، قذيفة خطيرة من مخلفات الاحتلال، شرق منطقة جحر الديك بعد ورود إشارة من عمليات المحافظة.

وقال عرفات أبو جياب مدير دائرة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات في المحافظة الوسطى، إنه وعلى الفور توجه طاقم فريق هندسة المتفجرات إلى مكان وجود القذيفة.

وأوضح أبو جياب أن المعاينة الأولية أظهرت أن الجسم المتفجر عبارة عن قذيفة شديدة الانفجار من عيار 155 ملم.

وأشار إلى أن طواقم هندسة المتفجرات عملت على تحييد الخطر عن المواطنين، حسب الطرق المتبعة.