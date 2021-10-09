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3 أسرى يعلقون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجن النقب

السبت 09 أكتوبر 2021 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 أسرى يعلقون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجن النقب



القدس المحتلة/سما/

قالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، اليوم السبت 9/10/2021م، إن ثلاثة  من الأسرى المضربين في سجن النقب الصحراوي، بينهم الأسير محمد العارضة أحد أبطال عملية" نفق الحرية من سجن جلبوع؛ علقوا اضرابهم المفتوح عن الطعام.

وبينت المهجة في بيان لها، أن الأسرى المعزولون في سجن النقب الصحراوي عبد الله العارضة وتميم سالم ومحمد الدرابيع؛ علقوا إضرابهم عن الطعام.

ويواصل عدد من الأسرى في سجون الاحتلال "الاسرائيلي"، الاضراب عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإدارى وسياسة مصلحة السجون ضدهم، أقدهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 86 يوما، فيما يواصل خمسة أخرين اضرابهم عن الطعام وهم: : مقداد القواسمة مضرب منذ 80 يوما، وعلاء الأعرج منذ 62 يوما، وهشام أبو هواش منذ 54 يوما، ورايق بشارات منذ 49 يوما، وشادي أبو عكر منذ 46 يوما، وفق بيان للنادي الأسير الفلسطيني.

#سجن النقب #الاسرى الفلسطينيين

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