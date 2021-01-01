مهجة القدس: الاحتلال يعزل أسيران من الجهاد الإسلامي في سجن "عوفر"

القدس المحتلة/سما/

عزلت ما تسمى بإدارة مصلحة السجون "الإسرائيلية" في سجن عوفر، اليوم السبت، أسيران من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ونقلتهم إلى غرف الزنازين.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس والأسرى والجرحى، بأن إدارة "سجن عوفر الإسرائيلي" عزلت أسيران من الجهاد الإسلامي وهما هادي غوانمة وأحمد سلاطنة وذلك على خلفية حرق أسرى "الجهاد" غرفة رقم 16 في قسم 22 في المعتقل.

وقالت مؤسسة مهجة القدس، أن سلطات الاحتلال نقلت الأسرى إلى غرف الزنازين، وفيها يُعاني الأسير الويلات جراء افتقارها لأدنى حقوق المعتقلين.

يُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي صعد من انتهاكاته التي ترفضها المؤسسات الحقوقية الدولية، ضد الأسرى الفلسطينيين لا سيما أسرى "الجهاد الإسلامي"، وذلك بعد عملية نفق الحرية في سجن جلبوع.