حماس: مروان البرغوثي على رأس قائمة صفقة تبادل الأسرى

غزة/سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال اليوم السبت أن الأسير مروان البرغوثي سوف يكون قائمة المطلوب إطلاق سراحهم من قبل سلطات الاحتلال.

و قال نزال خلال حديثه مع قناة الغد أن "'فدوى البرغوثي - زوجة الأسير مروان البرغوثي- التقت بقيادة حركة حماس، وأكدنا لها أن زوجها مروان وقيادات أخرى ستكون على رأس قائمة المطلوب إطلاق سراحهم من قبل سلطات الاحتلال، فقضية الأسرى ليست حزبية".

وأضاف أن: "الحركة قدّمت تصورًا واضحا للجانب المصري ورؤية تفصيلية لإنجاز صفقة تبادل الأسرى، وتعهدت بضرورة إنجاز صفقة جديدة، دون العودة إلى الوراء".

وشدد نزال أن "على الاحتلال الإسرائيلي أن يدفع ثمنًا لجنودها الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة ".

وأشار الى أن قضية الأسرى ضمن حزمة قضايا ناقشتها الحركة مع جهاز المخابرات المصرية، مردفًا: "حماس تنتظر الموقف النهائي من قبل إسرائيل وردها على خارطة الطريق التي طرحتها بشأن صفقة تبادل الأسرى".



وتابع: "إن حماس بحثت مجموعة من القضايا الأساسية والمهمة، كما أجرت لقاء خاصا لمكتبها السياسي المتواجد في القاهرة"، منوهًا إلى أن "حماس أجرت محادثات بناءة مع رئيس المخابرات المصرية".

ومضى يقول: "علاقتنا دوما متميزة مع المسؤولين المصريين، وحماس طرحت قضية القدس وأنها عنوان الصراع وهي الأولى التي ينبغي أن نتوقف عندها، فحركة حماس ومعها فصائل المقاومة لن تسكت على الإطلاق على التجاوزات بالمسجد الأقصى".

وأردف: "لم نتحدث عن هدنة طويلة الأمد، ونحن لا نثق بإسرائيل، التهدئة المحدودة لم يكن يلتزم بها الاحتلال، نحن تحدثنا عن تهدئة مقابل التزام إسرائيل بما أنتجته معركة "سيف القدس" بأن القدس هي مركز الصراع"، مشيرًا إلى أن المفاوضات لم تتناول نزع سلاح المقاومة، ولا شروط استباقية للمفاوضات".