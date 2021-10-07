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تمثال للفنان كاظم الساهر في دبي يحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

السبت 09 أكتوبر 2021 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
تمثال للفنان كاظم الساهر في دبي يحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي



دبي/سما/

أحدث تمثال للفنان العراقي كاظم الساهر، موجود في متحف "مدام توسو" في دبي، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور وفيديو له.


ويعد متحف "مدام توسو" ومقره الرئيسي في لندن وله فروع في دول أخرى، من أشهر متاحف الشمع في العالم، حيث تعرض فيه تماثيل للشخصيات العالمية البارزة في مجالات مختلفة.

وكتب أحد المعلقين في مواقع التواصل الاجتماعي على فيديو لتمثال الفنان كاظم الساهر: "يستاهل قيصرنا الغالي كل شي قليل بحقك ياأسطورة الحب".

وكتب آخر: "أسطورة بكل ماتحمل الكلمة من معنى هو واحد من المعجزات الفنية النادرة" وغيرها من التعليقات التي نال إعجابها التمثال الشمعي للفنان.

ويفتح "مدام توسو دبي" أبوابه ويستقبل أول زواره في وقت لاحق من العام الجاري، إذ سيوفر تجربة ترفيهية تفاعلية من نوع جديد كليا مفعمة بالأضواء والشهرة مع أجواء الفن والنجوم، تتيح للزوار الاقتراب والتقاط الصور مع 60 من المجسمات الشمعية التي تمثل أشهر النجوم والنجمات العالميين، بما في ذلك 16 من تماثيل الشمع الجديدة لأشهر النجوم والنجمات في منطقة الشرق الأوسط.



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وافتتح "مدام توسو" أبوابه لأول مرة في عام 1835 في لندن، أي ما يقرب من 200 عام من التراث، وتم نحت كل تمثال في "مدام توسو" بالاستعانة بخبرة أهم النحاتين الذين يستخدمون التقنيات ذاتها التي استخدمتها "ماري توسو" (Marie Tussaud) الشهيرة عالميا.

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