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ميسي يرشح 4 نجوم لحصد الكرة الذهبية

السبت 09 أكتوبر 2021 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يرشح 4 نجوم لحصد الكرة الذهبية



وكالات / سما /

اختار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان, 4 نجوم للتتويج بجائزة الكرة الذهبية 2021، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وقال ميسي في حوار مع فرانس فوتبول", إن معايير اختيار الفائز بالجائزة اختلفت كثيرا خلال السنوات الماضية, مبينا أن الرباعي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي وروبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيما, الأحق بها هذا العام.

وأوضح أن اللاعبين الأربعة ظهروا بصورة مميزة على مدار العام, ويستحقون التواجد في القائمة النهائية للجائزة.

وذكر أنه من الصعب أن يتوج لاعب بالكرة الذهبية بالنظر لأدائه الفردي فقط, مؤكدا أن الألقاب الجماعية تلعب دورا كبيرا في تحديد الفائز.

يشار إلى أن "فرانس فوتبول", أعلنت قائمة تضم 30 مرشحا للفوز بالجائزة التي ستمنح في حفل يوم 28 نوفمبر المقبل، ويتم اختيار الفائز بناء على تصويت يشارك فيه صحفيون.

#ميسي #ليونيل ميسي #الكرة الذهبية #فرانس فوتبول

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