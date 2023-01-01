الرئاسة التركية تصدر بيانا حول صحة الرئيس أردوغان

أنقرة/سما/

أصدرت الرئاسة التركية بيانا حول صحة الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك بعد أسبوع كامل من تداول أخبار حول مرضه.



وأفادت صحيفة "زمان" التركية المعارضة بأنه في الآونة الأخيرة، كتب ستيفن إيه كوك، أحد كبار الصحفيين، أن حالة أردوغان الصحية تزداد سوءا وقد لا يكون في السلطة في عام 2023.

وقال كوك في مقال نشر بمجلة "فورين بوليسي": "قد يكون أردوغان ضعيفا بالفعل قبل عام 2023 ولكن ليس بالطريقة التي يفكر بها معظم الناس، ولكن لأسباب مختلفة هناك دلائل على أنه قد يكون مريضا لدرجة لا تسمح له بالترشح للانتخابات، ظهرت سلسلة من مقاطع الفيديو في الأشهر الأخيرة حيث لا يبدو الزعيم التركي جيدا جدا".

من جهته رد مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، على هذا الادعاء بعد أسبوع بالضبط، حيث نفى ما تردد عن أردوغان بأنه "مريض".

وجاءت رسالة فخر الدين ألتون، الذي رد على المزاعم باللغتين التركية والإنجليزية، عبر حسابه على "تويتر": "كنا نظن أن الأخبار الكاذبة هي مشكلة وسائل التواصل الاجتماعي، لكننا نرى الآن أن وسائل الإعلام الرئيسية تعاني من نفس المشكلة حتى وسائل الإعلام الكبيرة يمكنها بسهولة نشر مثل هذه الأكاذيب هذا وضع مقلق. كلاهما كاذب".



ولم يكن هذا هو الرد الأول على الشائعات التي تم تداولها مؤخرا حول مرض الرئيس التركي.

كما نشر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، قبل أيام مقطع فيديو قصيرا يظهر فيه الرئيس أردوغان يلعب كرة السلة.

وظهر أردوغان خلال مقطع الفيديو وهو يسدد كرة في الشبكة، وعلق ألتون على الفيديو بعبارة "نعم، الاستمرار غدا سيكون مع رجب طيب أردوغان".