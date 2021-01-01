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حقوق الإنسان في المنظمة: تقرير هيومن رايتس ووتش يثبت انخراط "فيسبوك" بمحاربة شعبنا

السبت 09 أكتوبر 2021 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقوق الإنسان في المنظمة: تقرير هيومن رايتس ووتش يثبت انخراط "فيسبوك" بمحاربة شعبنا



رام الله / سما /

قالت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، إن التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، والذي أدان شركة "فيسبوك" لمحاربتها المحتوى الفلسطيني يثبت انخراط الشركة بالحرب الذي يشنها الاحتلال على شعبنا.

وأضافت الدائرة في بيان لها، اليوم السبت، إن تقرير المنظمة يثبت انخراط شركة "فيسبوك"، و"انستغرام" التابع لها، بمحاربة وقمع حرية الرأي والتعبير فيما يتعلق بقضايا تخص حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يؤدي الى طمس أصوات الضحايا لصالح تبرير رواية الاحتلال.

وأضافت ان التقرير يركز على حالات لإغلاق صفحات وحسابات وحذف منشورات ومواد للفلسطينيين، ومؤسسات حقوقية مناصرة لقضايا حقوق الإنسان، تظهر في محتواها الجرائم والاعتداءات التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا، بالتحديد خلال عدوانه في شهر أيار/ مايو الماضي الذي استهدف المدنيين والبنايات السكنية في قطاع غزة، وأدى الى ارتقاء عدد كبير من الشهداء والجرحى، واعتداءاته على المصلين في المسجد الأقصى وانتهاك حرمته الدينية والقمع والإجرام الذي مارسه في الأراضي المحتلة عام 1948.

وثمنت الدائرة تقرير هيومن رايتس ووتش، مطالبة الجهات القضائية الأممية بتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وعدم التحيز لمرتكبي الجرائم والانتهاكات، وإلزام شركة "فيسبوك" بذلك.

#حقوق الإنسان #هيومن رايتس ووتش #فيسبوك

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