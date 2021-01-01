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مستوطنون يعتدون على المزارعين بكفر ثلث جنوب قلقيلية

السبت 09 أكتوبر 2021 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على عدد من المزارعين في بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية.

وقال رئيس بلدية كفر ثلث أحمد عودة ، إن مستوطني "ايل متان" هاجموا المزارعين خلال تواجدهم بمنطقة خلة حسان الواقعة بين كفر ثلث بقلقيلية، وبلدة بديا غرب سلفيت، أثناء قطافهم الزيتون، وحاولوا منعهم من مواصلة عملهم برشق الحجارة، والعصي اتجاههم.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الممارسات إنشاء بؤرة استيطانية جديدة تفصل أراضي محافظتي قلقيلية وسلفيت، وتسيطر على آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية، مؤكدا أن المواطنين لم يأبهوا لهذه التصرفات، ويواصلون عملهم إيمانا أحقيتهم بالأرض، وردعا لأهداف الاحتلال ومطامعه الاستيطانية.

يذكر أن المستوطنين يتعمدون التنغيص على المزارعين في موسم قطاف الزيتون، في محافظات الضفة الغربية، وتحويله إلى ساحة حرب ومواجهة، بهدف إلحاق الخسائر بهم.

#قلقيلية #مستوطنون

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