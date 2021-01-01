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وفاة أول رئيس لإيران

السبت 09 أكتوبر 2021 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة أول رئيس لإيران



طهران/سما/

أعلنت وسائل إعلام حكومية إيرانية، اليوم السبت، وفاة أبو الحسن بني صدر، أول رئيس إيراني، عن عمر ناهز الـ88 عاما، بعد صراع مع "مرض طويل".

وبحسب وكالة أنباء "إرنا"، توفي الرئيس الأسبق في باريس بسبب "مرض طويل". منوهة في نقلها لبيان عائلته، إلى "الأسف الغير منتهي والقلب المملوء بالحزن بسبب وفاته".

وقيل في البيان: "نبلغ الشعب الإيراني الشريف وفاة السيد أبو الحسن بني صدر، أول رئيس جمهورية منتخب من قبل الشعب بعد ثورة فيفري 1978، وذلك في 9 أكتوبر 2021"، حيث "بعد معركة طويلة مع المرض في مستشفى سالبتري في باريس، لحق بالرحمة الإلهية".

وولد أبو الحسن بني صدر في 22 مارس/آذار 19،33 في باغشة بمحافظة همدان، وانتخب رئيسا لإيران في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 1979، بعد ما عرف باسم "الثورة الإيرانية".

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