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وزارة الصحة: 11 وفاة و467 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

السبت 09 أكتوبر 2021 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة: 11 وفاة و467 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين



رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، د. مي الكيلة، اليوم السبت المواق 9 أكتوبر 2021، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 6، الخليل 12، بيت لحم 21، أريحا والأغوار 6، ضواحي القدس 2، نابلس 24، قلقيلية 2، سلفيت 2، رام الله والبيرة 17، جنين 8، طولكرم 3، قطاع غزة 364"

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 10، الخليل 32، بيت لحم 41، أريحا والأغوار 55، ضواحي القدس 15، نابلس 100، قلقيلية 31، سلفيت 33، رام الله والبيرة 65، جنين 88، طولكرم 85، قطاع غزة 1457".


 
وسجلت 4 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، بيت لحم 1، طولكرم 1، قلقيلية 2، نابلس 3.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 76 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 167 مريضا، بينهم 14 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزارة الصحة الفلسطينية #فيروس كورونا #وباء كورونا

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