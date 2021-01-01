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مصادر: هناك تقدم في محادثات القاهرة وهذه هي رؤية حماس بشأن صفقة التبادل وتثبيت التهدئة ..

السبت 09 أكتوبر 2021 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر: هناك تقدم في محادثات القاهرة وهذه هي رؤية حماس بشأن صفقة التبادل وتثبيت التهدئة ..



غزة/سما/

أكدت مصادر اعلامية اليوم السبت أن هناك تقدم في محادثات قيادة حماس مع المسؤولين المصريين المعنيين في القاهرة.

وقالت المصادر لقناة الميادين" أنه تمّ الاتفاق في محادثات القاهرة على الإسراع في عملية الإعمار في القطاع.


وبشأن صفقة تبادل الاسرى ذكرت المصادر أن " حماس وضعت بين أيدي المخابرات المصرية تصوراً كاملاً لصفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال.

 وأضافت "أن تصور حماس للصفقة هو أن تتم على مرحلتين لكن الملف حتى اللحظة يراوح مكانه.

وأشارت الى أن صفقة التبادل في رؤية حماس لها معايير واضحة وثابتة، وأن الكرة بشان صفقة التبادل باتت في الملعب الإسرائيلي.

وأكدت المصادر أن المخابرات المصرية تعهدت ببذل جهد لمعرفة الموقف الإسرائيلي من رؤية حماس حول الصفقة.

أما بشأن تثبيت التهدئة مع الاحتلال قالت المصادر" يتم ضمن اتفاق تثبيت وقف إطلاق النار المتبادل.

وأضافت المصادر أن" حماس اشترطت منع تغول الآليات الإسرائيلية في المناطق الحدودية الشرقية لقطاع غزة ، وشددت على ضرورة وقف الاحتلال إطلاق النار على المزارعين الفلسطينيين

وتابعت "حماس أكدت ضرورة التحرك بحرية مطلقة في ما يعرف بالمنطقة الآمنة أي في المناطق الحدودية.

#حماس #القاهرة #مصر #اعادة اعمار قطاع غزة #الاحتلال الاسرائيلي #صفقة تبادل الاسرى

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