جبارين: ملف الأسرى كان حاضرًا وبقوة في حديثنا ولقاءاتنا مع الأشقاء المصريين

غزة/سما/

أكد زاهر جبارين مسؤول ملف الأسرى والشهداء والجرحى في حركة حماس، اليوم السبت، أن حركته تتابع باهتمام بالغ أوضاع الأسرى ولا سيما المضربين منهم في سجون الاحتلال.

وقال جبارين في تصريح صحفي:" إن حركة حماس تواصلت مع كافة الجهات والوساطات خصوصًا الوسيط المصري، وكان ملف الأسرى حاضرًا وبقوة في حديثنا ولقاءاتنا مع الأشقاء المصريين".

وأشار الى أن مواصلة الأسرى كايد الفسفوس ومقداد القواسمة وعلاء الأعرج وهشام أبو هواش ورايق بشارات وشادي أبو عكر الإضراب المفتوح عن الطعام، خطوة جريئة تساندها مقاومتنا الباسلة وكافة أبناء شعبنا الفلسطيني الأبي.

وأضاف "إن سياسة الاعتقال الاداري المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، جريمة منظمة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال، بشكل مخالف للقرارات والأعراف الدولية".

وأكد على حق أبناء شعبنا وأسرانا الأبطال، مجابهة السجان ومواجهة الاعتقال الاداري التعسفي الظالم وكل أشكال الاعتقال، التي تتنافى مع أبسط المعايير الانسانية بكافة السبل والوسائل.

وشدد على أن حركة حماس تتابع عدم التزام الاحتلال بتعهداته وتراجعه عن بعض ما التزم به للحركة الأسيرة، "وبناءً على ذلك فإننا نسعى وبشكل حثيث ومتواصل ونعمل على منع الاحتلال من الاستفراد بالأسرى داخل السجون والحفاظ على حقوقهم ومنجزاتهم، ونؤكد بأننا ومقاومتنا نرقب عن كثب ما يحدث داخل السجون".