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وفد عسكري سوداني يزور "إسرائيل" برئاسة شقيق حميدتي

السبت 09 أكتوبر 2021 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد عسكري سوداني يزور "إسرائيل" برئاسة شقيق حميدتي



القدس المحتلة/سما/

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة أن وفداً عسكرياً سودانياً زار إسرائيل خلال الأيام الماضية.

ونقلت الإذاعة عن مصادر رسمية في تل أبيب، قولها إن الوفد الذي رأسه الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو، أحد كبار أعضاء مجلس السيادة، والأخ الشقيق لنائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قد غادر تل أبيب بالفعل عائداً إلى الخرطوم.


وأشارت الإذاعة إلى أن المصادر الرسمية الإسرائيلية أكدت ما نقلته بعض وسائل الإعلام السودانية عن زيارة الوفد لتل أبيب.

ويشار إلى أن وزير الاستخبارات الإسرائيلي السابق، إيلي كوهين، أكد بعد زيارته الخرطوم قبل عدة أشهر ولقائه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أنه تمّ الاتفاق على توثيق التعاون الأمني بين الجانبين.


ويذكر أن مصادر سودانية وإسرائيلية قد أكدت أن ممثلين عن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" زاروا الخرطوم والتقوا ممثلين عن محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع، والفريق الأكثر تأثيراً في الجيش السوداني.

وقد انتقد ممثلو المكون المدني في مجلس السيادة حينها علناً سلوك حميدتي وحرصه على فتح قنوات اتصال مستقلة مع "الموساد" دون التنسيق مع مجلس السيادة والحكومة، التي يديرها المدنيون في الخرطوم.

وتراهن إسرائيل على تطوير العلاقات الأمنية مع مجلس السيادة في الخرطوم، ودور ذلك في تقليص مخاطر تهريب السلاح إلى الفصائل الفلسطينية و"حزب الله" عبر السودان، فضلاً عن توظيف هذه العلاقات في التصدي للمخاطر التي تتعرض لها المصالح الإسرائيلية في أفريقيا.

#اسرائيل #السودان #التطبيع مع اسرائيل #حميدتي

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