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مستوطنون يمنعون المزارعين من قطف الزيتون في بورين جنوب نابلس

السبت 09 أكتوبر 2021 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

منع مستوطنون، اليوم السبت، المزارعين من قطف ثمار الزيتون في قرية بورين جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس ، إن حراس مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين، منعوا مزارعي بورين من الاستمرار بجني الثمار في المنطقة الجنوبية الشرقية منها، وأجبروهم على مغادرة المنطقة.

وتشهد القرى والبلدات خاصة المحاذية للمستوطنات المقامة على أراضي المواطنين، اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين على المزارعين وأراضيهم، وذلك بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع بدء موسم قطف الزيتون، آخرها قطع عشرات أشجار الزيتون المثمرة في بورين، وسرقه الثمار من أراضي كفر قليل جنوب نابلس.

#مستوطنون #نابلس #الزيتون #بورين

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