  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: أبلغنا مصر أن استمرار إضراب الأسرى وتعنت الاحتلال سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه

السبت 09 أكتوبر 2021 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: أبلغنا مصر أن استمرار إضراب الأسرى وتعنت الاحتلال سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه



غزة/سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية " حماس " حسام بدران أن قيادة حركة حماس تتابع بشكل يومي وحثيث قضية الأسير المقداد القواسمي وإخوانه الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأكد بدران في تصريح صحفي، أن قيادة حماس تواصلت مع العديد من الجهات، آخرها الإخوة في مصر، مشيراً إلى أنه جرى الحديث معهم بشكل جدي حول هؤلاء الأسرى.

وقال بدران لقد أبلغنا الإخوة في مصر أن استمرار إضراب الأسرى، وتعنت الاحتلال قد يؤدي بالمنطقة كلها إلى ما لا يحمد عقباه.

وأكد أن الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقال الإداري الظالمة كسيف مسلط على أبناء شعبنا في الضفة بشكل خاص، ويسعى من خلالها إلى تفريغ الضفة الغربية من أبنائها المخلصين والأحرار.

ولفت إلى أن الأسرى يلجؤون إلى الإضراب عن الطعام من أجل وقف هذه السياسة الإجرامية بحق شعبنا.

وتوجه بدران بالتحية إلى عائلة القواسمي التي رسمت صورة من صور الصمود والثبات من خلال تقديمها للشهداء والجرحى والأسرى والمبعدين.

#حماس #الاسرى الفلسطينيين #الاحتلال الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

ضابط إسرائيلي كبير: لهذا السبب لم ننفذ عملية اجتياح بري في غزة خلال "حارس الاسوار"

غزة : الاعلان عن تفاصيل الاتفاق مع مصر لاعادة اعمار القطاع

هآرتس: “الطيار المفقود” يوسع الخلاف مع بينيت.. هل “يترحم” غانتس على “أيام نتنياهو”؟

إسرائيل تتراجع: المحكمة المركزية بالقدس تلغي "الصلوات الصامتة" للمستوطنين في الأقصى

بعد مباحثات حولاتا: استياء إسرائيلي من موقف واشنطن حيال إيران.. وهذا ما اقترحه غانتس

رفعت الأسد يعود إلى سورية بقرار رئاسي خشية من اعتقاله في فرنسا

قائد حرس الحدود الإيراني: التجسس الإسرائيلي في أذربيجان مرصود بالكامل

الأخبار الرئيسية

اعادة

صحيفة: وعود مصرية للوفد الاقتصادي بتسهيل الحركة التجارية ومباشرة الإعمار

الصحة بغزة: 4 وفيات و364 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

مسؤول مصري : المباحثات مع حماس في القاهرة لم تفشل وتطورات هامة بملفي "صفقة التبادل والتهدئة"

صحيفة : رسالة شديدة اللهجة من المقاومة بغزة الى الاحتلال عبر الوسيط المصري

شعبنا فرض معادلة جديدة.. الجهاد الإسلامي تتساءل: ماذا قدم الاحتلال للسلطة الفلسطينية؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية