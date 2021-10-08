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مصارع شهير يسخر من رونالدو: يمتلك جسدا استعراضيا ولن يصمد 5 ثوان في الحلبة

السبت 09 أكتوبر 2021 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصارع شهير يسخر من رونالدو: يمتلك جسدا استعراضيا ولن يصمد 5 ثوان في الحلبة



وكالات/سما/

يرى المصارع الإيرلندي الشهير شيمس ومشجع ليفربول أن مهاجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو سيكون "ضعيفا جدا" بالنسبة لمصارعة المحترفين.

وقال شيمس في تصريحات: "هل رونالدو أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق؟ بالتأكيد ليس كذلك". "لكنه بالتأكيد لاعب من الطراز العالمي وواحد من أفضل اللاعبين في العقد الماضي.

وأضاف: "حتى لو سجل ركلة جزاء، فهو يبحث حوله عن الكاميرا، هل تعرف ما أعنيه؟ سأخلع القميص، أين الكاميرا؟..أنا لا أنتقده أو أكرهه، لكنه يعرف بالضبط ما يفعله".
وترددت العديد من الاقتراحات أن تبجح رونالدو قد يكون ملائما للمصارعة الترفيهية مثل WWE، إلا أن شيمس قدم دحضا سريعا.
وقال المصارع الأصهب: "لن يستمر خمس ثوان في الحلبة، إنه ضعيف جدا، إنه ناعم جدا، هؤلاء اللاعبون لا يستطيعون مقاومة الرياح أو حين تضرب قطعة من العشب ساقهم، لن يستمروا لمدة دقيقتين".

وأكمل: "أعني أن رونالدو يستمتع بروح الاستعراض ولكن لا شيء آخر، ليس لديه قوة جسدية، هذا ما أقصده".

وعندما قيل له بأنه سيتعرض للانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رد قائلا: "حسنا، أنا من مشجعي ليفربول على أي حال، فمن يهتم؟ إنه يلعب لمانشستر يونايتد، ولكن إذا لعب لليفربول، سأقول آنذاك، إنه أقوى رجل!".

#المصارع الإيرلندي الشهير شيمس #كريستيانو رونالدو #المصارعة #كرة القدم #رياضات

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