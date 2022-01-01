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قتيل وإصابتان في جرائم عنف منفصلة بالداخل المحتل

السبت 09 أكتوبر 2021 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قتيل وإصابتان في جرائم عنف منفصلة بالداخل المحتل



القدس المحتلة/سما/

أصيب شخص بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بحي "إسكندر" في مدينة أم الفحم، مساء الجمعة.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.
 
وفي مدينة عكا، أصيب شاب (33 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في القسم السفلي من جسده.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وفي جريمة أخرى، قتل شاب (35 عاما) متأثرا بجروحه إثر تعرضه للطعن في شجار بمجدال هعيمك.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 21:50 حول إصابة شخص في شجار بمجدال هعيمك، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية وعمليات الإنعاش له".

وجرى نقل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لتلقي العلاج بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

هذا، ويشهد المجتمع العربي استفحالا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

#أم الفحم #جرائم حرب #الاحتلال الاسرائيلي

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