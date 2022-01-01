تعرَف على ترتيب جواز السفر الفلسطيني عالميا وعربيا حسب مؤشر هينلي

وكالات / سما /

احتل جواز السفر الفلسطيني المرتبة 105 عالمياً و14 عربياً حسب مؤشر جوازات السفر العالمي "هينلي" الذي يصنف جوازات السفر بناء على مقاييس اتحاد النقل الدولي، لمعرفة ترتيب الدول وأقوى الجوازات التي تمكن حاملها من السفر دون تأشيرة أو باستخدام تأشيرة عند الوصول.

وجاء في أحدث تقرير لمؤشر "هينلي" لجوازات السفر الأكثر ملاءمة للسفر لسنة 2021، قائمة بـ110 بلدان عالميا.

وتصدرت اليابان التصنيف العالمي حيث يستطيع مواطنوها الوصول إلى 192 وجهة حول العالم، سواء بدون تأشيرة أو باستخدام تأشيرة عند الوصول.

وتحتل سنغافورة الأولى مناصفة مع اليابان بحيث يستطيع مواطنوها الوصول إلى 192 وجهة.

وتموقعت كوريا الجنوبية مع ألمانيا في المركز الثاني، حيث يستطيع مواطنو الدولتين الوصول إلى 190 وجهة بلا تأشيرة أو باستخدام تأشيرة عند الوصول.

وفي المراكز العشرة الأولى، لأفضل جوازات السفر لعام 2021، بعد كل من اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وألمانيا، جاءت كل من إيطاليا وفنلندا وإسبانيا ولوكسمبورغ (189 وجهة)، الدنمارك والنمسا (188 وجهة).

واحتلت السويد وفرنسا والبرتغال وهولندا وأيرلندا المرتبة السادسة بـ187 وجهة، تليها سويسرا، وبلجيكا، النرويج، وبلجيكا، ونيوزيلندا (186 وجهة)، اليونان، ومالطا، وجمهورية التشيك، وأستراليا (185 وجهة)، كندا والولايات المتحدة (185 وجهة)، هنغاريا (183 وجهة).

وبالنسبة للدول العربية جاءت الإمارات في صدارة مؤشر هينلي لأقوى جوازات السفر، حيث احتلت المرتبة الـ16في التصنيف، مع إمكانية الوصول إلى 174 وجهة بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول.

أقوى جوازات السفر العربية

1- الإمارات 174 وجهة

2- قطر 97 وجهة

3- الكويت 95 وجهة

4- البحرين 84 وجهة

5- عمان 80 وجهة

6 – المملكة العربية السعودية 79 وجهة

7- تونس 71 وجهة

8- المغرب 63 وجهة

9- موريتانيا 59 وجهة

10- الجزائر والأردن 52 وجهة

11- مصر 51 وجهة

12- لبنان والسودان 41 وجهة

13- ليبيا 40 وجهة

14- فلسطين 37 وجهة

15- اليمن والصومال 34 وجهة

بالمقابل قال كريستيان إتش كايلين، رئيس"Henley& Partners": "منذ عام واحد فقط، كانت جميع المؤشرات تؤكد أن معدلات التنقل العالمي ستستمر في الارتفاع، وأن حرية السفر ستزيد، وأن حاملي جوازات السفر القوية سيستمتعون بإمكانية الوصول إلى وجهات أخرى أكثر من أي وقت مضى".

في ذيل الترتيب:

103- كوريا الشمالية 39 وجهة

104- ليبيا ونيبال 40 وجهة

105- فلسطين 37 وجهة

106- الصومال واليمن 33 وجهة

107- باكستان 32 وجهة

108- سوريا 29 وجهة

109- العراق 28 وجهة

110- أفغانستان 26 وجهة