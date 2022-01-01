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الصحة بغزة: 4 وفيات و364 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

السبت 09 أكتوبر 2021 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: 4 وفيات و364 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم السبت ، تسجيل 4حالات وفاة و364 إصابة جديدة في القطاع عقب اجراء 1503 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الوزارة في التقرير اليومي الخاص بفايروس كورونا، أن أربعة حالات وفاة قد سجلت خلال الـ24ساعة الماضية، ليرفع اجمالي حالات الوفاة المسجلة في القطاع إلى1455حالة وفاة.

وأوضحت، أن 1457 حالة تعافً سجلت خلال الـ24 ساعة ليرفع إجمالي المتعافين  الى 159142 حالة، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 176141 اصابة و الحالات النشطة 15544 حالة.

وأشارت الى أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 202 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 200 حالة.

وبشأن التطعيمات، أوضحت الوزارة أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت: 768590 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح وصل: 451035 شخص.

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