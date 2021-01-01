رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، على صدر صفحاتها الأولى إصدار الرئيس محمود عباس تعليماته للسفير رياض منصور بالتحرك الواسع والفوري في الأمم المتحدة للتصدي لعدوان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك.

كما عنونت الصحف إصابة عشرات المواطنين بجروح مختلفة، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات سلّمية خرجت في محافظات عدة بالضفة، رفضا للاحتلال والاستيطان.

وفي يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

- الرئيس يصدر تعليماته للسفير منصور بالتحرك الواسع والفوري للتصدي لعدوان الاحتلال على المسجد الأقصى

- الرئيس يعزي بوفاة الإعلامي سعيد عياد

- تجمع عمال غزة للحصول على "تصاريح" مشاهد تكشف عورة "حكم حماس"

- منصور يؤكد إدانة دولة فلسطين ورفضها القاطع للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره

- الاحتلال يقمع مسيرات بالضفة ويجرح العشرات ومستوطنون يقتلعون أشجار زيتون في ترقوميا

- تواصل ردود الفعل المنددة بقرار الاحتلال منح اليهود الحق في "الصلاة" بباحات الأقصى

- 31 سنة على مجزرة الأقصى الأولى

- محكمة الاحتلال "المركزية" تلغي قرارا يسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى

- "هيومن رايتس": فيسبوك قمع المحتوى الذي ينشره الفلسطينيون ومؤيدوهم

- 19 وفاة و867 إصابة بـ"كورونا"

- أربعون سنة على استشهاد ماجد أبو شرار

- وثائق تتكتم اسرائيل عليها: طرد وقتل ونهب الفلسطينيين إبّان النكبة

"الأيام":

- عشرات الإصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات الجمعة والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم

- الرئيس يصدر تعليماته بالتحرك الدبلوماسي للتصدي لعدوان الاحتلال على الأقصى

- "المركزية" الاسرائيلية تجمد قرار "الصلح" بإلغاء إبعاد مستوطن أدى صلاة صامتة بالأقصى

- واشنطن: من الأهمية الامتناع عن ضم الأراضي والنشاط الاستيطاني وعمليات الهدم والإخلاء

- 50 ألفا أدوا صلاة الجمعة بالأقصى وشرطة الاحتلال تعتقل 5 فتية

- قوات الأمن البحرينية تفرق تظاهرة رفضا للتطبيع مع اسرائيل

- المبعوث الأميركي يختتم زيارة إلى فلسطين وإسرائيل

- غزة: وعود مصرية للوفد الاقتصادي بتسهيل الحركة التجارية ومباشرة الإعمار

- "الوباء": 19 وفاة منها 12 في القطاع ورصد 867 إصابة جديدة

- منظمة حقوقية دولية تؤكد: "فيسبوك" تمارس رقابة على المحتوى الفلسطيني على منصاتها

"القدس":

- الرئيس يصدر تعليماته لمندوبنا بالأمم المتحدة بالتحرك الواسع للتصدي لعدوان الاحتلال على المسجد

- المركزية" الاسرائيلية تبطل قرار "الصلح" في إبعاد حاخام عن الأقصى وليس الصلاة الصامتة للمستوطنين

- إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات الجمعة السلمية

- 60 ألفا صلوا في المسجد المبارك وسط حصار إسرائيلي للقدس

- واشنطن: الاستيطان يبدد "حظوظ" قيام الدولة الفلسطينية

- تفاصيل اعتداء المستوطنين على الطفل حمامدة وهو في سيارة الإسعاف

- 19 وفاة و867 إصابة ب"كورونا" في الضفة والقطاع

- الكشف عن وثائق تتكتم إسرائيل عليها تتضمن طرد وقتل ونهب الفلسطينيين إبان النكبة

- إصابة ستة جنود سوريين جراء عدوان إسرائيلي