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طمرة: إحياء الذكرى الـ31 للشهيد عدنان خلف مواسي

الجمعة 08 أكتوبر 2021 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
طمرة: إحياء الذكرى الـ31 للشهيد عدنان خلف مواسي



القدس المحتلة /سما/

أحيت مدينة طمرة مساء، الجمعة، ذكرى الشهيد عدنان خلف مواسي بعد 31 عاما على مجزرة الأقصى واستشهاده في باحات المسجد، وذلك بدعوة من اللجنة الشعبية وبلدية طمرة ولجنة المتابعة العليا.

ورفع المشاركون في إحياء الذكرى الأعلام الفلسطينية، وتخلل البرنامج زيارة ضريح الشهيد في مقبرة المدينة ثم زيارة عائلته وإلقاء بعض الكلمات في ذكرى استشهاده.

واستشهد مواسي في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1990 برصاص قوات الأمن الإسرائيلية دفاعا عن الأقصى حين اقتحام المستوطنين لباحات المسجد آنذاك.

ومما يذكر أن 21 شهيدا ارتقوا في مجزرة الأقصى، فيما جرح أكثر من 150 واعتقل نحو 270 فلسطينيا دفاعا عنه حينما تصدوا لاقتحامات المستوطنين آنذاك.

#مدينة طمرة #مجزرة الأقصى

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