خوري يلتقي سفير جمهورية أرمينيا لدى حاضرة الفاتيكان

الفاتيكان /سما/

التقى رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، مع سفير جمهورية أرمينيا لدى حاضـرة الفاتيكان غرين نازريان.

وتناول اللقاء أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين جمهورية أرمينيا ودولة فلسطين، والعمل المشترك من أجل تعزيز حضور أبناء الرعية الأرمنية الفلسطينية، باعتبارهم جزءا من النسيج الوطني الفلسطيني.

كما تناول اللقاء أهمية الحفاظ على الحي الأرمني في قلب البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، والذي حافظت عليه الأجيال والقيادات الروحية الدينية الأرمنية منذ القرن الخامس، كذلك تطرق النقاش حول دور أرمينيا والشـعب الأرمني في المهجر لتعزيز هذا الوجود الأصيــل أمام التحديات لتهويد مدينة القدس، ومنها الحي الأرمني التاريخي ومحاولات تغيير ملامحه.