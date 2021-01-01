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خوري يلتقي سفير جمهورية أرمينيا لدى حاضرة الفاتيكان

الجمعة 08 أكتوبر 2021 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
خوري يلتقي سفير جمهورية أرمينيا لدى حاضرة الفاتيكان



الفاتيكان /سما/

التقى رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، مع سفير جمهورية أرمينيا لدى حاضـرة الفاتيكان غرين نازريان.

وتناول اللقاء أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين جمهورية أرمينيا ودولة فلسطين، والعمل المشترك من أجل تعزيز حضور أبناء الرعية الأرمنية الفلسطينية، باعتبارهم جزءا من النسيج الوطني الفلسطيني.

كما تناول اللقاء أهمية الحفاظ على الحي الأرمني في قلب البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، والذي حافظت عليه الأجيال والقيادات الروحية الدينية الأرمنية منذ القرن الخامس، كذلك تطرق النقاش حول دور أرمينيا والشـعب الأرمني في المهجر لتعزيز هذا الوجود الأصيــل أمام التحديات لتهويد مدينة القدس، ومنها الحي الأرمني التاريخي ومحاولات تغيير ملامحه.

#رمزي خوري #العليا لمتابعة شؤون الكنائس #فلسطين #جمهورية أرمينيا

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