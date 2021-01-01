رئيس ديوان الرقابة الإدارية والمالية ونظيره البولندي يوقّعان اتفاقية تعاون

رام الله /سما/

وقّع رئيس ديوان الرقابة الإدارية والمالية المستشار إياد تيم مع نظيره البولندي ماريان باناش، اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الارتقاء بمنظومة الأداء الوظيفي، بحضور سفير دولة فلسطين لدى بولندا محمود خليفة.

وجرت مراسم التوقيع في مقر هيئة الرقابة العليا البولندية، في ختام زيارة قام بها وفد ديوان الرقابة الإدارية والمالية برئاسة المستشار تيم استمرت خمسة أيام، تلبية لدعوة نظيره البولندي، اطلع خلالها الوفد الفلسطيني على آليات عمل هيئة الرقابة البولندية والقوانين الناظمة لعملها.

كما زار الوفد الفلسطيني مقر البرلمان البولندي، والتقى مجموعة الصداقة البرلمانية البولندية الفلسطينية، واستمع منهم حول دور البرلمان في تعزيز الشفافية في العمل وإصدار القوانين الناظمة، ودور اللجنة البرلمانية بتعزيز العلاقات الثنائية البولندية الفلسطينية.

وقال تيم إن التعاون بين الهيئات الرقابية في البلدين متواصل منذ نحو عام، حيث تنفّذ الهيئة في البلدين مشروعا مشتركا بدعم أوروبي في فلسطين، يهدف لتبادل الخبرات بين الجانبين وفق معايير المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة (الانتوساي)، ويستمر هذا المشروع حتى عام 2023.