اعتصام لطلاب فلسطينيين أمام الاونروا جنوب لبنان

بيروت /سما/

نفذ الطلاب الفلسطينيون اليوم الجمعة، اعتصاماً في مخيم عين الحلوة أمام مكتب "الاونروا" الرئيسي في مدينة صيدا جنوب لبنان للمطالبة بتأمين النواقص في المدارس ومستلزمات التعليم كافة، من أجل انطلاقة سليمة للعملية التربوية"، وفق ما جاء بمذكرة رفعها المدير العام للاونروا كلاوديو كوردني.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المذكرة تضمنت مطالبة إدارة الاونروا ودائرة التربية والتعليم العمل بسد الشواغر التعليمية مع بداية انطلاق العام الدراسي وتأمين الكتب المدرسية والقرطاسية للطلاب في ظل عدم قدرة الأهل على تأمينها بسبب ارتفاع الأسعار وبشكل خيالي، بالإضافة الى دعوة إدارة الاونروا للإسراع بتأمين وسائل النقل للطلاب الى مدارسهم لعدم قدرة الاهل على دفع تكاليفها بسبب ارتفاع نسبة البطالة والغلاء".