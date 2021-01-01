مفتي مصر يدين قرار الاحتلال بمنح اليهود الحق في الصلاة بباحات الأقصى

القاهرة /سما/

أدان مفتي جمهورية مصر العربية شوقي علام، "قرار القضاء الإسرائيلي بمنح اليهود الحق في الصلاة بباحات المسجد الأقصى المُبارك، الذي هو بمثابة مكان عبادة خالص للمسلمين"، مشددًا على أن القرار "يخالف المواثيق والقوانين الدولية".

ودعا علام في بيان له، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي إلى "ضرورة تفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس الشريف ومقدساتها الإسلامية والمسيحية اتساقًا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو".

وحذر مفتي مصر، من خطورة استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية، وتغيير معالمها وطمس هويتها التاريخية الحقيقية في إطار محاولاته المستمرة لفرض الأمر الواقع.