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اتحاد المحامين العرب: منح اليهود حق الصلاة في باحات الأقصى قرار جائر

الجمعة 08 أكتوبر 2021 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد المحامين العرب: منح اليهود حق الصلاة في باحات الأقصى قرار جائر



القاهرة /سما/

 أكد اتحاد المحامين العرب أن "قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي منح اليهود حق أداء الصلاة في باحات المسجد الأقصى المبارك، هو قرار جائر من كيان محتل، ويمس مشاعر المسلمين، ويؤجج الوضع أكثر مما هو عليه".

وأوضح الأمين العام للاتحاد المكاوي بن عيسى في بيان صدر عن الاتحاد، اليوم الجمعة، أن "محكمة الاحتلال لا تملك الحق في إصدار أي قرار يخص هذا الشأن لا من قريب أو بعيد".

وأعرب عن إدانة الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب "هذا الفعل الجرمي المسلط على الحرمات الدينية بالمسجد الأقصى من طرف المحتل الإسرائيلي"، مشيرًا إلى مطالبتها لكل القوى الحقوقية في العالم بإدانة القرار.

#اتحاد المحامين العرب #المسجد الاقصى #الانتهاكات الإسرائيلية

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