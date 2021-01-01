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تقرير: وفد أمني سوداني زار اسرائيل مؤخرا

الجمعة 08 أكتوبر 2021 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: وفد أمني سوداني زار اسرائيل مؤخرا



القدس المحتلة /سما/

افادت مصادر اعلامية عربية ان وفدا امنيا سودانيا قام مؤخرا بزيارة سرية لاسرائيل وان الوفد ضم ضابطين كبيرين في الجيش السوداني هما عبد الرحيم دقلو قائد قوات الدعم السريع والفريق ميرغني ادريس سليمان مدير منظومة الصناعات الدفاعية السودانية

وذكرت قناة العربية ان الزيارة استغرقت يومين ان اعضاء الوفد بحثوا مع مسؤولين كبار اسرائيليين توطيد العلاقات بين الدولتين. وفق ما أوردته هيئة البث الاسرائيلية (مكان)

وبحسب العربية طلب السودانيون من إسرائيل مخاطبة الولايات المتحدة بعدم  رفع الدعم عن حكومة الخرطوم. 

في سياق متصل، نقلت إذاعة الجيش الاسرائيلي عن مسؤولين "إسرائيليين" وصفتهم بـ"المطلعين" قولهم: إن الوفد السوداني عاد بالفعل إلى الخرطوم.

فيما لم يؤكد هذا النبا رسميا في الخرطوم او اسرائيل.

وكانت المصادر قد افادت الشهر الماضي نقلا عن مصادر دبلوماسية سودانية ان الخرطوم تنوي توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات مع اسرائيل خلال مراسم ستقام في البيت الابيض بواشنطن هذا الشهر وان تشاورات تجرى حاليا حول مستوى الشخصيات التي ستشارك في المراسم ومن بينها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك 

#اسرائيل #السودان #التطبيع مع اسرائيل #الولايات المتحدة

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