"الفدائي" الأولمبي يفوز على نظيره الإماراتي ويعزّز حظوظه بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة "غرب آسيا"

رام الله /سما/

حقق منتخبنا الوطني الأولمبي "الفدائي"، اليوم الجمعة، انتصارا مهما على نظيره الإماراتي بهدف نظيف، في ختام مبارياته ضمن دور المجموعات لبطولة غرب آسيا تحت 23 عاما، والتي تستضيفها مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية.

وبهذه النتيجة، رفع "الفدائي" رصيده إلى 6 نقاط، بعد فوزه في الجولة السابقة على نظيره اللبناني بأربعة أهداف لهدفين، وخسارته في الجولة الأولى أمام العراق بهدف دون رد، ليعزز من حظوظه بالتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة كأفضل منتخب يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث، علما أن ذلك مرهون بنتائج مباريات المنتخبات الأخرى والتي تُجرى اليوم الجمعة.

وفي اللقاء الذي جرى على ستاد الأمير محمد بن فهد، نجح نجم "الفدائي" بدر موسى في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة (16).

وشهدت المباراة طرد لاعب منتخبنا زيد القنبر في الدقيقة (87)، ولاعب المنتخب الإماراتي يوسف المهيري في الدقيقة (69).

وتشكّل بطولة غرب آسيا، فرصة للفدائي الأولمبي بقيادة المدرب إيهاب أبو جزر، للاستعداد للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2022 والتي ستنطلق أواخر الشهر الجاري في الأردن، حيث يلعب منتخبنا الوطني في المجموعة السادسة إلى جانب الأردن وتركمنستان.