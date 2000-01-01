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الرئيس يصدر تعليماته بالتحرك الواسع والفوري للتصدي لعدوان الاحتلال على الأقصى

الجمعة 08 أكتوبر 2021 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يصدر تعليماته بالتحرك الواسع والفوري للتصدي لعدوان الاحتلال على الأقصى



رام الله /سما/

 أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس تعليماته للمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بالتحرك الواسع والفوري في الأمم المتحدة بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء، وفي المقدمة وفد الأردن الشقيق لدى الأمم المتحدة، للتصدي لعدوان سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، عبر قرار محكمة إسرائيلية بالسماح لقطعان المستوطنين بأداء الصلاة الصامتة في رحابه، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها.

ودعا الرئيس لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الشأن، وخاصة مجلس الأمن، لوقف هذا العدوان.

#الرئيس عباس #السفير رياض منصور #الامم المتحدة #الانتهاكات الإسرائيلية #المسجد الاقصى

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