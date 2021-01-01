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الأزهر يدين قرار محكمة الاحتلال بأحقية اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى

الجمعة 08 أكتوبر 2021 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأزهر يدين قرار محكمة الاحتلال بأحقية اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى



القاهرة /سما/

 أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنح اليهود حقا بالصلاة في باحات المسجد الأقصى المبارك، "ما يعد انتهاكا صارخا واستخفافا بالمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، واستفزازا واضحا لمشاعر المسلمين حول العالم".

ودعا الأزهر، في بيان له، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمهامه واتخاذ كافة الإجراءات ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق دور العبادة الفلسطينية والمسجد الأقصى، ومساندة شعبنا ودعم نضاله المشروع نحو استعادة حقوقه المغتصبة وأرضه المعتدى عليها.

وشدد على أن المسجد الأقصى رمز إسلامي خالص، وأن محاولات الاحتلال لتهويد القدس، بما فيها المسجد الأقصى المبارك، هي محاولات محكوم عليها بالفشل، مؤكدا أن "المسجد الأقصى سيبقى حرما إسلاميا خالصا، وستبقى القدس عربية، والاحتلال إلى زوال، ولو بعد حين".

#الأزهر الشريف #المسجد الاقصى #القدس #الانتهاكات الإسرائيلية

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