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أحكام وتمديدات وإفراجات عن أسرى

الجمعة 08 أكتوبر 2021 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحكام وتمديدات وإفراجات عن أسرى



رام الله /سما/

حكمت محاكم الاحتلال العسكرية على الأسير سعد أحمد زهران من قرية دير أبو مشعل بالسجن لمدة 20 شهراً، اضافة الى غرامة مالية بقيمة 6000 شيكل وهو معتقل منذ عام واحد، والأسير الفتى سنار حمد من رام الله بالسجن الفعلي لمدة 8 شهور، وهو معتقل منذ 7 شهور، والأسير عبد الرحمن عزت دشون من نابلس بالسجن الفعلي لمدة 7 أشهر وغرامة مالية 4 آلاف شيكل، علما أنه معتقل منذ 4 شهور .

من جهة اخرى، حولت محكمة الاحتلال العسكرية الأسير حمزة أبو هليل من مدينة دورا، بالخليل الى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، والأسيــــر المقدسي ماجد الجعبة للاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر، بينما جددت الاعتقال الإداري بحق الأسير الشيخ رزق الرجوب من دورا جنوب الخليل لمدة 6 أشهر؛ علما أنه قضى في سجون الاحتلال ما يقارب 28 عاما ، و للأسير طارق فضل الشيخ من بلدة بدو قضاء القدس لمدة ثلاثة شهور للمرة الثانية على التوالي.

ومددت اعتقال الأسير المقدسي بهجت مسعود من بلدة بيت حنينا حتى تاريخ 7-12-2021، والأسرى يوسف غالب حنون، و تامر نصار، و براء مزيد من عنبتا بطولكرم، حتى يوم الخميس القادم وهم معتقلون منذ 17 يوما، والمقدسي عمر محيسن دون تحديد موعد آخر للجلسة القادمة، وهو أسير محرر اعيد اعتقاله قبل أسبوعين من أحد أبواب المسجد الأقصى، والأسيرجلال الخطيب من قرية بلعين قضاء رام الله حتى 7-11 ، و الأسير عمار داوود من نابلس مدة 8 أيام . وافرج الاحتلال عن الأسير يحيى حوتري من قلقيلية بعد قضاء 40 شهرا خلف القضبان .

#محاكم الاحتلال #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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