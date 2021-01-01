القبض على شخصين مشتبه بهما بسرقة شيكات في جنين

جنين /سما/

قبضت الشرطة اليوم، على شخصين مشتبه بهما بسرقة شيكات وترويجها بين التجار والمواطنين بمبالغ مالية بقيمة النصف مليون شيكل في مدينة جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على شكاوي تقدم بها مواطنين اثنين الشكوى الاولى مفادها قيام أشخاص مجهولين بسرقة شيكات مالية منه وترويجها في الأسواق بين التجار والمواطنين، والشكوى الثانية تعرض مواطن للنصب والاحتيال بشيكات مسروقة مقابل اخذ بضاعة فرش منزلي كامل وسجاد، على الفور باشرت شرطة المباحث العامة اجراءات البحث والتحري والمتابعة في الشكاوي، حيث تم الاشتباه بشخصين والقاء القبض عليهما، وبسماع أقوالهما أفادا بعملية السرقة والترويج حيث تم ضبط جزء من الشيكات المسروقة .

وأكدت الشرطة، أنه تم التحفظ على المشتبه بهما تمهيدا لإحالتهما والشيكات المضبوطات لجهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهما اصولا.