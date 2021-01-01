مئات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام بسلوان

القدس المحتلة /سما/

شارك مئات المقدسيين في صلاة الجمعة اليوم، داخل خيمة الاعتصام المركزية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأدى المواطنون صلاة الجمعة داخل خيمة الاعتصام، كما نظموا وقفة ضد الهدم والتهجير بعد الصلاة مؤكدين على ثباتهم في وجه مخططات الاحتلال التهويدية.

وخلال خطبة الجمعة أشاد الشيخ سامر عودة بصمود أهالي بلدة سلوان مطالبا إياهم بالصمود في وجه المؤامرات كافة التي تستهدفهم وتطال ممتلكاتهم ويراد منها النيل من عزائمهم وقوتهم، محذراً من مغبة التفريط بأي عقار في بلدة سلوان ومدينة القدس.

وأضاف الشيخ عوده :” كل من باع وسرب عقاراً .. لا تقبل له توبة ولو تعلق في ستار الكعبة”. ووجه رسالة إلى بلدية الاحتلال في القدس قائلا:” أوامركم ظالمة وشرعيتكم باطلة لا تقتلوا ولا تغالوا الأمل من أطفالنا وإلا فان الانفجار قادم”.

كما وأشار الشيخ عودة الى أن ما يجري من هدم لا يستند إلى أي مستند قانوني بل لمنطق القوة والإجرام وسيواجه أهالي سلوان كل تلك الخطط والمؤامرات مهما كانت النتيجة.

وقال احمد سمرين عضو لجنة الدفاع عن اراضي واد الربابه وعضو رابطة حمائل سلوان لمراسل “القُدس” ان أهالي بلدة سلوان في القدس يواصلون الصمود والثبات في أراضيهم التي يحاول الاحتلال وما يسمى “سلطة الطبيعة” التابعة لهم الاستيلاء عليها منذ ما يقارب العام.

واضاف سمرين ان 6 أحياء في سلوان بات الخطر يتهدد منازلهم بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

يذكر ان طواقم بلدية الاحتلال سلمت 6820 أمر هدم قضائي وإداري لمنازل في أحياء البلدة، بالإضافة إلى أوامر إخلاء لـ53 بناية سكنية في حي بطن الهوى لصالح المستوطنين.